Politinatten: Dame spyttet mot patrulje, sjåfør sovnet og kjørte ned lyktestolpe

Slagsmål på Bryne

Lørdag kveld fikk politiet melding om slagsmål på Bryne der flere ungdommer var involvert. Politiet var på stedet og fikk kontakt med en gutt i tenårene som forklarte at han helt uprovosert hadde blitt slått i ansiktet av to jevnaldrende gutter. Politiet har en formening om hvem de to mistenkte er. Fornærmede ble kjørt til SUS for røntgen. Politiet opprettet sak på kroppsskade.





Sjåfør sovnet – kjørte ned lyktestolpe

I Jærvegen, Orre, kjørte en bilist ned en lyktestolpe etter å ha sovnet under kjøring. Førerkortet ble beslaglagt.





Forstyrret politipatrulje, ble anmeldt

I Kornblomstvegen på Jørpeland forstyrret en ung mann en politipatrulje i det de stanset og kontrollerte et kjøretøy. Mannen ble bortvist, men etterkom ikke dette pålegget. Han ble vanskelig, og måtte påsettes håndjern. Den unge mannen ble anmeldt.





Beruset fører uten førerkort

I Postveien i Sandnes stanset utrykningspolitiet en beruset fører. Sjåføren kjørte også uten gyldig førerkort, og ble anmeldt for dette i tillegg.





Dukket opp igjen i Stavanger

På Strandkaien i Stavanger dukket en mann som tidligere hadde blitt bortvist opp igjen. Han ble anmeldt og satt i arrest for dette bruddet.





Dukket opp igjen i Sandnes

Klokken 02.16 ble en beruset og kranglete gjest bortvist fra Sandnes sentrum. Gjesten kom tilbake, og anmeldelse blir resultatet av dette.





Dame spyttet mot politiet

Vektere meldte om gjest som spyttet og slo rundt seg i Lars Hertervigs gate i Stavanger. Da politiet kom til stedet, viste det seg at samme oppførsel fortsatte. Damen spyttet mot patruljen, og forsøkte i tillegg å sparke dem. Hun ble anmeldt og satt i arrest.





[ Røyk fra elsparkesykkel i garasje ]