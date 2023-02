Må betale 63.000 kroner etter kjøring i cannabisrus

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

13. oktober i fjor, omkring klokken 09.50, kjørte han bil mens han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av klokken 10.00 viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

«Siktedes høye ruspåvirkning under kjøringen gjør det riktig og nødvendig å fastsette straffen til ubetinget fengsel og bot. Retten viser her til veitrafikkloven § 31 andre ledd bokstav c der dette er normalstraffen for kjøring med påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 promille. Retten viser videre til at siktede tidligere er dømt for ruspåvirket kjøring. Da følger det også av veitrafikkloven § 31 fjerde ledd siste punkt at straffen som regel er bot og ubetinget fengsel. Det er ikke grunnlag for å fravike utgangspunktet om ubetinget fengsel i saken», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 28 dager, samt en bot på 63.000 kroner.

Og siden det er mindre enn fem år siden forrige domfellelse for ruspåvirket kjøring ble han fradømt førerretten for alltid.

