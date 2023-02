Kjørte så fort at han må i fengsel

Den 48 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

13. november i fjor, omkring klokken 16.29, kjørte han bil på riksvei 444 ved Ganddal i Sandnes. Her ble farten hans målt til 138 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Retten kom til riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen, loggen og de vedlagte bildene. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 48-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, at han visste at han kjørte over fartsgrensen og var i alle fall uaktsom med tanke på hvor mye for fort han kjørte.

Retten kom til at mannen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 16 dager, og han hadde da fått fradrag på to dager for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Han fikk også ti måneders kjøreforbud og må avlegge praktisk førerprøve for å få førerretten tilbake.

