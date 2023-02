Byggefirma med forsvunnet innehaver ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 56 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 776.879 kroner der hoveddelen på 613.498 kroner relaterer seg til skyldig merverdiavgift, mens 163.381 kroner er relatert skyldig skatt.

56-åringen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak. Han møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus.

Ifølge Skatteetaten antar de at saksøkte har forlatt landet idet han ikke svarer på forsøk på kontakt, verken per telefon eller ved å åpne opplysninger via Altinn.

Det ble i november i fjor holdt utleggsforretning mot ham med intet til utlegg.

«Saksøkte har ikke møtt tross lovlig innkalling. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkte har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede. Framgangsmåten i konkursloven § 63 er også fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger også til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette også til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 13. mars.

