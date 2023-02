Skulle bare flytte bilen − må betale 60.000 kroner

Den 50 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Torsdag 29. september i fjor , omkring klokken 21.22 kjørte hun bil på Storhaug i Stavanger til tross for at hun var påvirket alkohol.

En utåndingsprøve tatt av henne klokken 21.53 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,96 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,92.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysninger i saken herunder anmeldelse og analyse fra utåndingsprøven.

Med det som bakgunn fant retten det bevist at kvinnen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at hun hadde handlet med grov uaktsomhet.

«Som nevnt er det tale om målt alkoholpåvirkning som tilsvarer godt og vel 1,9 promille, som er en relativt høy ruspåvirkning i forhold til bilkjøring. Det skal videre ses hen til aktuelle faresituasjoner, men retten kan ikke se at det er konkrete opplysninger om dette. Retten viser til at det kun var tale om å flytte bilen over en kort avstand, noe retten anser som sannsynlig og troverdig», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse. Straffen ble ubetinget fengsel i 21 dager og hun ble også dømt til å betale en bot på 60.000 kroner.

I tillegg mistet hun førerretten i to år regnet fra 29. september i fjor. For å få førerretten tilbake må hun avlegge full ny førerprøve.

[ Mann skyldte 1.232.974 kroner − ble slått konkurs ]