Skal ha stjålet elsparkesykler utenfor kjøpesenter

23. februar må en 43 år gammel mann møte i Sør-Rogaland tingrett.

Tiltalen lyder på at han den 9. juli i fjor, omkring klokken 16.00, skal ha stjålet en elsparkesykkel tilhørende en kvinne utenfor Amfi Madla.

Også 27. august i fjor, omkring klokken 13.00, skal han stjålet en elsparkesykkel tilhørende en mann utenfor Amfi Madla.

På kvelden 8. august i fjor skal han også ha stjålet klær til en verdi av 3597 kroner fra to klesbutikker på Kvadrat. Samme kveld skal han blitt stoppet av politiet i Stavangerveien i Sandnes etter at han skal ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotika.

En blodprøve tatt av han skal ha vist at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2. Kjøringen skal også ha funnet sted uten at mannen hadde gyldig førerkort.

Det er tatt forbehold om erstatning til de fornærmede, samt sperrefrist for erverv av førerrett.

