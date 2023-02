Mann må ut med 110.000 kroner etter at han ble stoppet i rutinekontroll

Den 73 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

29. oktober i fjor, omkring klokken 11.10, kjørte han bil på Klepp til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 11.41 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,32 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,64. Han hadde da blitt stanset av politiet i en rutinekontroll.

45 minutter før kjøringen hadde 73-åringen brukt en egen alkoholmåler.

«Denne viste 0,2 promille og han tenkte at han var under 0,2 promille da han kjørte. Han hadde imidlertid ikke undersøkt hvor pålitelig dette apparatet er og hadde ikke fått med seg forskjellen på måling av promille i blodet og i utåndingsluften. Samlet sett mener retten at han var uaktsom mht. påvirkningsgraden», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og på grunn av en betydelig pensjon ble han også dømt til å betale 110.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 13 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]