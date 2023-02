Sju vogntog sperret veien på E39 sørover

Det står kun nå kun ett vogntog igjen, men klokken 05.26 fredag morgen sperret fire vogntog på E39 i Drangsdalen på E39.

Årsaken var snøslaps i veibanen, opplyser politiet.

Litt senere ble det meldt at hele sju vogntog sto fast i bakken.

Det var mulig for personbiler å passere, men politiet stilte seg opp på Moi for å stanse all nordgående trafikk, slik at ikke begge retningene ble sperret før bilberger var på plass.

Klokken 06.29 sto det kun ett vogntog igjen.

– Trafikken er i ferd med å gå som normalt igjen, men politi og brannvesenet er fortsatt på stedet for å dirigere trafikken.