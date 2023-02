Flere trafikkuhell: – Glatte veier

– Det er glatt, sier Nikolai Austrheim i Sør-Vest politidistrikt til RA. Som oppfordrer alle til å kjøre etter forholdene.

Det har vært flere trafikkuhell i morgentimene:

Klokken 07.22 fikk politiet melding om trafikkuhell hvor en buss har sklidd i Buggelandsvegen. Det skal ikke være personskade, men noen trafikale utfordringer. Bilberging er på vei.

Klokken 07.03 fikk politiet melding om et trafikkuhell i området ved Skaret terrasse i Sandnes. To kjøretøy skal være involvert. Det framstår ikke som det er personskade, ifølge politiet. Trafikken kommer forbi i et kjørefelt.

Klokken 06.32 kom det inn en melding om en buss som sto på tvers på veien i området ved Bekkefaret i Stavanger. Veien er åpen for normal trafikk igjen, og politiet snakker med bussjåføren om hva som har skjedd.

Klokken 06.25 fikk politiet melding om trafikkuhell i Skippergata i Sandnes. Det skal være en bil og lastebil involvert. Det skal ikke være personskade. Politiet er på stedet og dirigerer som følge av mindre trafikale utfordringer i forbindelse med bilberging.





Saken oppdateres.