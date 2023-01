Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 18 år gamle mannen kom med en uforbeholdne tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

3. januar i år, omkring klokken 21.51, kjørte han bil på E 39 i Sandnes. Her ble farten hans målt til 145 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 90 kilometer i timen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen som viser at 18-åringen er målt over 865 meter med en gjennomsnittsfart på 145,92 km/t i 90 sone.

«Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 18-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff, og at han skulle miste førerretten i ni måneder.

