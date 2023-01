Transportfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 53 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 492.570 kroner i skyldig skatt og moms.

53-åringen har drevet et transportfirma som et enkeltpersonforetak. I rettsmøtet i Sandnes tinghus erkjente han ikke å skylde det aktuelle beløpet, og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

Det er avholdt utleggsforretning den 11. oktober 2022 og retten kom til at det foreligger presumpsjon for 53-åringen er insolvent.

53-åringen har forklart at han trenger noe tid til å gjøre opp for seg, at han har noen inntekter fra sitt foretak og at han kan låne penger av sin mor. Retten kom til at 53-åringens betalingsudyktighet ikke er forbigående, og at det ikke er sannsynlig at han kan innfri kravet i løpet av dager eller uker.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. mars i Sandnes tinghus.

