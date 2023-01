Kjørte i feil kjøreretning – tunnelen måtte stenges

Klokken 14.31 søndag ettermiddag fikk politiet melding om at en bil kom kjørende i motsatt retning i Ryfylketunnelen mot Tau. Tunnel ble da umiddelbart stengt.

Rundt en halv time senere kunne politiet melde at bilen var ute av tunnelen og at den var åpnet for trafikk igjen.

Politiet: – Alvorlig hendelse og førerkort ble beslaglagt

Dette er, ifølge Aftenbladet.no, det tredje tilfellet av kjøretøy som har havnet i feil kjøreretning i Ryfast-tunnelene så langt i 2023.

Politiet opplyser til avisen at de ser alvorlig på hendelsen, og det er stort skadepotensial når man kjører mot trafikken feil retning, inne i en tunnel

– Politiet oppretter sak på hendelsen og har beslaglagt førerkortet til fører, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

