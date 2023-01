Kjæreste brøt forlovelsen − mann kjørte varebil med 2,21 i promille

38-åringen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

26. november i fjor, omkring klokken 23.55, kjørte han bil på Dusavikveien i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 00.58 samme natt viste en promille på 2,21. I en sving kjørte han av veien og traff et autovern/gjerde.

«I skjerpende retning viser retten til siktedes påvirkningsgrad. Blodprøve tatt ca. en time etter kjøring viser blodalkoholinnhold på hele 2,21 promille. Undersøkelser viser at risikoen for ulykker øker betydelig ved påvirkningsgrader på over 1,5 promille. Kjøringen endte også med at siktede kjørte inn i autovern/gjerde. Bilen ble påførte ikke ubetydelige skader. Siktede forklarte at han som følge av sammenstøtet fremdeles er sykemeldt. Kjøringen fant også sted på tid og sted – Stavanger sentrum lørdag kveld – hvor det normalt er en del myke trafikanter ute i gatene. Retten legger til grunn at siktede utsatte andre trafikanters liv og helse for betydelig fare», heter det i dommen.

Retten kom til at foranledningen til kjøringen – at siktedes forlovede hadde brutt forlovelsen – ikke skulle tillegges noe vekt i formildende retning.

Samtidig fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i 27 dager og 40.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

