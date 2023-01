Litt over klokken 09.00 fredag melder politiet at det har vært en trafikkulykke i Sandnesvegen på Sola. Det skal være snakk om en kollisjon mellom lastebil og personbil, og at det er trafikale utfordringer på stedet. Ifølge meldingen er involverte førere ved bevissthet.

Nødetatene har rykket ut til stedet.

Ifølge brannvesenet skal det ha kommet en automatisk varsling fra eCall om en trafikkulykke, med melding om to kjøretøy involvert i Sandnesvegen ved Stangeland.

Saken oppdateres.