Full overtenning i låve

Litt over klokken 10.00 fredag meldte politiet om at det var full overtenning i en låve i Randaberggeilen på Randaberg.

Ifølge politiet inneholder taket på låven asbest, så røyken kan være svært giftig. Politiet ba i den forbindelse om at naboer til gården om å holde dører og vinduer lukket.

Ifølge brannvesenet var alle dyr reddet ut fra låven. De meldte også at en ekstra tankbil fra Stangeland stasjon er sendt til stedet, og at røyken trekker mot nord.

Omkring klokken 10.35 meldte politiet at brannen er nå slukket og at en foreløpig brannårsak, er at brannen startet i en ATV som sto parkert i låven.

