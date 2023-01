Hengeren var halvannen gang tyngre enn kjøretøyet som skulle trekke den

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Fire kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for at hengeren var lastet mer enn 1,5 ganger vekten til trekkbilen.

To kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for feil merking av spesialtransport.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha ulovlige lys i og ved frontruten.

To kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring

Fire kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Ett lett kjøretøy var begjært avregistrert på grunn av manglende omregistrering, noe som ble ordnet på kontrollplassen.

Også natt til torsdag var det en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

13 kjøretøy ble kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting, det ble skrevet ett gebyr på dekk under minimumskravet på fem millimeter. En fører manglet fem av de sju pålagte kjettingene som skal medbringes i vinterhalvåret og fikk dermed ett gebyr på 7500 kroner.

Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 168 førerdøgn, det ble gitt 13 advarsler på mindre alvorlige brudd.

Et utenlandsk transportforetak ble anmeldt i forbindelse med kontrollen. Anmeldelsen gjelder for å ikke ha lagt til rette for overnattingsmuligheter når sjåføren skal ta helgehvilen. Ifølge Statens vegvesen skal ikke helgehvil på 45 timer tas i kjøretøyet.

Ifølge Statens vegvesen har føreren forklart at han bodde seks måneder i strekk i kjøretøyet uten tilbud fra arbeidsgiver om andre overnattingsmuligheter enn i kjøretøyet.

Tre vogntog fikk bruksforbud grunnet store avrenninger fra fiskelasten,

Én fører fikk bruksforbud grunnet sikthindrende gjenstander i synsfeltet.

På Forus ble det stoppet en gravemaskin som drev massetransport. Ifølge Statens vegvesen har gravemaskiner kun lov til å medbringe tilhørende utstyr til maskinen og har ikke anledning til å kjøre steinmasser i tilhengeren. Tilhengeren fikk i tillegg bruksforbud for mangler med bremsesystemet.

Det ble skrevet ut 16 kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

