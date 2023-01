Transportfirma gikk konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 41 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 2.188.305 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Mannen har drevet et transportfirma som et enkeltpersonforetak og ba i retten om å få en utsettelse slik at han kunne betale gjelden.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble også vist til at det ble den avholdt utleggsforretning mot skyldneren den 27.10.2022 uten at det ble oppnådd betryggende sikkerhet for saksøkers krav, og at det dermed foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent.

«Retten trekker ikke i tvil saksøktes opplysninger om at han har fått lånetilsagn fra banken eller at han er i en refinansieringsprosess, men bemerker at han uansett anses for å ha problemer med å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at problemene ikke anses for å være forbigående. Det vises til at deler av gjelden skriver seg helt tilbake til 2015, at saksøkte ifølge egen forklaring har hatt lønnstrekk i lang tid, og at saksøkte heller ikke forventer å oppnå full dekning for saksøkers krav gjennom den forestående refinansieringsprosessen. Retten legger etter dette til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. mars.

