Skal ha blitt tatt med 87 gram amfetamin

9. mars i år må en 43 år gammel mann fra Stavanger møte i Stavanger tingrett tiltalt for ruskjøring og oppbevaring av narkotika.

12. august i fjor, omkring klokken 20.25, skal han ha blitt stanset av politiet mens han kjørte en motorsykkel i Haugåsveien i Stavanger. I den forbindelse skal han ha oppbevart 87,15 gram amfetamin i en svart magetaske. En blodprøve tatt av ham skal ha vist at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2. Ifølge tiltale skal han ha mottatt motorsykkelen til tross for at han visste at motorsykkelen var stjålet.

Også 6. mai, omkring klokken 15.00, skal han ha kjørt bil i Stavanger til tross for at han var påvirket av narkotika, tilsvarende en promille på over 1,2. I forbindelse med denne kjøringen skal han også ha oppbevart 120 narkotiske tabletter. Også 4. april i fjor skal han ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotika tilsvarende mer enn 1,2 i promille.

Tiltalen lyder også på tre tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, heleri av to bærbare PC-er, samt bæring av Leatherman lommekniv.

