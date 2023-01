Skal ha oppgitt null timer til Nav – fikk lønn for 555 timer

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en 38 år gammel mann fra Sandnes.

I perioden fra 3. februar til 4. oktober 2020 skal han ha sendt elektroniske melde kort til Nav der han skal ha oppgitt at han jobbet null timer.

Dette til tross for at han skal ha jobbet 555 timer i et gulvleggerfirma. På denne måten skal han ha fått utbetalt 87.713 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Tiltalen lyder også på at han skal ha oppgitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 14. mars i år.

