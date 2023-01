Det er politiadvokat Angjerd Kvernenes som har tatt ut tiltale mot en 59 år gammel mann fra Sola.

Mandag 1. november, klokken 01.00, skal han utenfor en bolig på Sola ha dyttet to ansatte gjentatte ganger i ryggen og/eller skuldre og/eller kløp dem i siden.

De to ansatte i barnevernet skal ha vært på stedet for å komme i dialog med en mindreårig som var under barnevernets omsorg.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 15. februar i år.

