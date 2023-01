Tatt for kjøring uten førerkort tre ganger på to dager

56-åringen fra Strand kommune kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. oktober i fjor, omkring klokken 10.13, kjørte han bil på Fiskåvegen uten å ha gyldig førerkort.

Klokken 13.15 samme dag ble han på nytt stanset av politiet i forbindelse med at han kjørte bil uten å ha gyldig førerkort.

Neste dag, omkring klokken 10.25 ble han atter en gang stoppet av politiet i forbindelse med at han kjørte bil uten å ha gyldig førerkort.

«I skjerpende retning viser retten til de sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende ved fastsettelse av straff for kjøring uten gyldig førerkort. Det vises videre til at siktede kjørte tre ganger på to dager, til tross for at han ble stanset av politiet ved alle tre anledninger, samt at han også er straffet to ganger tidligere i 2022 for kjøring uten gyldig førerkort. Også individualpreventive hensyn tilsier da at det reageres strengt», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 24 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 16.000 kroner.

