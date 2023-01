Da kvinnen kom hjem sto politiet og ventet på henne

Den 34 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. februar i fjor, omkring klokken 01.20, kjørte hun bil til tross for at hun var påvirket av narkotiske tabletter. Kjøringen fant sted i forbindelse med at hun og samboeren skulle kjøpe narkotiske tabletter. Kjøreturen gikk greit, men i det de kom tilbake og skulle parkere kom politiet. Hun ble mistenkt for ruskjøring og en blodprøve viste at hun var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Neste kjøretur fant sted 7. april i fjor, omkring klokken 13.20. Også denne gangen kom politiet kort tid etter at hun hadde kommet seg hjem. Også denne gangen viste en blodprøve at hun var påvirket tilsvarende en promille på 1,2. I forbindelse med denne kjøringen tok politiet fra henne førerkortet.

20. juli i fjor kjørte kvinnen bil på nytt. Da hun kom hjem oppdaget hun at politiet ventet på henne, riktignok i forhold til en annen sak. Hun erkjente overfor politiet at hun ikke lenger hadde førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på personlige forhold. Straffen ble 45 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager. Hun må også betale 10.000 kroner i bot og mistet førerretten i tre år. Hun må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

