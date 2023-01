Må ut med 100.000 kroner etter at han ble tatt av politiet

Den 23 år gamle mannen fra Jæren erkjent seg skyldig da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

8. september i fjor, omkring klokken 20.10, kjørte han bil til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 21.00 samme kveld viste at han hadde en promille på 1,49.

23-åringen har forklart at han drakk øl og brennevin den aktuelle dagen før han satte seg i bilen og kjørte hjemmefra til en fiskeplass som ligger i nærheten av hans tidligere bolig på Jæren. Han hadde to kamerater med seg som passasjerer i bilen. Ved retur fra fisketuren ble han stoppet av politiet i nærheten av boligen, og at han etter avlagt blåseprøve ble kjørt til legevakten for blodprøvetaking.

23-åringen innrømmet at han under transporten kom med trusler rettet mot kvinnen som han på dette tidspunktet leide bolig av. Han trodde på dette tidspunkt at kvinnen hadde anmeldt ham til politiet og ble svært sint da han innså hvor mye han ville miste som følge av at han var blitt tatt for promillekjøring.

«Retten legger i skjerpende retning vekt på den høye promillen, som i seg selv innebærer at bilkjøring var risikofylt. Det er skjerpende at tiltalte hadde to passasjerer med seg i bilen», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 30 dager, samt en bot på 100.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

