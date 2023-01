Daglig leder ved utested varetektsfengslet

Torsdag ble en 46 år gammel mann varetektsfengslet i to uker. Mannen er blant annet daglig leder for et utested og er siktet for grovt skattesvik og grov økonomisk utroskap.

Retten kom til at det var skjellig grunn til mistanke og viste blant annet til følgende:

«Retten har ved denne vurderingen lagt særlig vekt på anmeldelse fra Skatteetaten, oversikt over overføringer til private konti og siktedes tilknytning til de selskaper avgiftsoppgavene er levert på vegne av. Det er siktedes Bank-Id som er benyttet for flere av disposisjonene/overføringene», heter det i kjennelsen.

Retten fant at det er reell og nærliggende fare for at siktede vil forspille eller forsøke forspille bevis i saken ved å samordne forklaringen sin med forklaringer fra andre siktede i saken, instruere vitner og/eller ansatte i de aktuelle selskapene, eller på annen måte søke forspille bevis og vanskeliggjøre videre etterforskning.

«Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at kun innledende etterforskningskritt er gjennomført og at det er behov for ytterligere avhør av siktede og vitner, samt gjennomgang av beslag med eventuell sikring av nye dokumentbevis i form av utskrifter fra konti for oversikt over pengestrøm til og fra selskapene og aktørene med roller i disse», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at han skulle varetektsfengsles i to uker der han undergis fullstendig isolasjon i fengslingsperioden.

Fredag ble ytterligere tre menn framstilt for varetektsfengsling i samme sak. Disse er 30, 47 og 51 år gamle. I fengslingskjennelsen angående 47-åringen kommer det fram at han har erkjent delvis straffskyld for to av postene han er siktet for.

Også disse tre ble varetektsfengslet i to uker og undergitt fullstendig isolasjon i hele fengslingsperioden.

