Person til sykehuset etter slagsmål

I 1-tiden, natt til onsdag, fikk politiet melding om høy musikk. Politiet rykket ut til Løwolds gate i Stavanger, til en privat adresse.

Der viste det seg at to personer hadde slåss, og at de begge var skadet.

Politiet koblet på helse, og undersøkte nærmere.

En person ble fraktet til sykehuset av ambulansen med skader i hodet/ansiktet, ifølge politiet.

– Det framstår som to bekjente som har blitt uenige, som igjen har før til slagsmålet, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Klokken 2.40 melder politiet at de er ferdige på stedet, og at det kan bli en mulig anmeldelse i etterkant.