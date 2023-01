Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 18 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. desember i fjor, omkring klokken 00.17, kjørte han bil i Svotunnelen i Strand kommune.

I forbindelse med kjøringen foretok politiet en gjennomsnittsmåling av farten hans med en Trip Track gjennomsnittsfartsmåler. Denne viste at han hadde kjørt i 134 kilometer i timen gjennom tunnelen.

Retten fant det bevist at 18-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

«Retten kan ikke se at det foreligger særlige forhold som tilsier idømmelse av ubetinget fengsel. Utover den svært høye hastigheten, er det ikke noe å utsette på kjøringen i straffeskjerpende retning. I formildende retning vektlegges at siktede har erkjent straffskyld, og samtykket til at saken går som tilståelsesdom», heter det i dommen.

Straffen ble 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han mistet også førerretten i ti måneder regnet fra 4. desember i fjor. Han må også avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

[ Spisested gikk konkurs ]