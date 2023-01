Kjørte av veien da taxi kom i motgående retning

Den 17 år gamle gutten kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

18. juni i fjor, omkring klokken 01.15, kjørte han en lett motorsykkel i Tanangervegen på Sola til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 02.42 samme natt viste en alkoholkonsentrasjon tilsvarende 0,88 promille.

Kvelden før hadde 17-åringen vært på en tilstelning der han drakk alkohol. Rundt klokken 22.00 tok han og de andre som var på tilstelningen busse til Revheim, hvor de oppholdt seg noen timer.

Forut for kjøringen dro han tilbake til Tananger for å hente motorsykkelen. På veien hjem kom det en taxi i motgående retning som delvis lå i 17-åringens kjørefelt. Det førte til at han måtte svinge unna, noe som førte til at han kjørte av veien og ut på et jorde.

I kjølvannet av hendelsen mottok politiet melding om at det hadde skjedd et uhell med en motorsykkel på Tanangervegen. Både en patrulje fra Stavanger og Sandnes rykket ut til stedet. Da patruljen fra Sandnes ankom, var både Stavanger-patruljen og en ambulanse på stedet. Tiltalte ble bedt om å blåse i et alkometer som ga utslag på alkohol.

«Retten er videre sikker på at tiltalte forsto – eller i det minste burde ha forstått – at han var alkoholpåvirket da han kjørte. Retten viser til at tiltalte ifølge egen forklaring hadde inntatt en halv liter champagne og tre-fire sider tidligere den samme kvelden. Ved å kjøre motorsykkel så kort tid etter et markant alkoholinntak burde han i det minste ha forstått at han var påvirket da han kjørte hjemover», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager. Han mistet også førerretten i 18 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

