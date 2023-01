Tatt med 0,54 i promille - må betale 75.000 kroner

Den 40 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

12. august i år, mellom klokken 17.00 og 18.00, kjørte han bil i Lyngdal til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 19.27 viste en promille på 0,54. Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og analyseresultatet.

Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 40-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Retten la vekt på at kjøringen skjedde over en kort strekning, at det var gode føreforhold, lite trafikk og det oppsto ikke noen konkret fare under kjøringen. Retten mente at det var skjerpende at han hadde med en passasjer i bilen.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til betinget fengsel i 14 dager, en bot på 120.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager og tap av førerrett i 12 måneder.

Retten kom til at forslaget om botens størrelse var for høyt og dømte ham til å betale en bot på 75.000 kroner.

Han ble også dømt til betinget fengsel i 14 dager og mistet førerretten i 12 måneder. For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

