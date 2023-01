Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I løpet av kontrollen ble 20 kjøretøy kontrollert for vinterutrustning. Her ble det skrevet ut fem gebyrer til ett av de kontrollerte kjøretøyene for manglende kjettinger på til sammen 7500 kroner.

Ti førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid og det ble skrevet ut to gebyrer til en av de kontrollerte. Det ble i tillegg gitt til sammen 13 advarsler på ikke alvorlige brudd på de øvrig kontrollerte.

En spesialtransport fikk bruksforbud for manglende varsellys som indikerer at kjøretøyet er bredere enn tillatt.

To personbiler ble avskiltet for manglende periodisk kjøretøykontroll.

Ett vogntog var tyngre enn tillatt og fikk dermed bruksforbud, det ble i tillegg skrevet ut ett overlastgebyr på 2900 kroner til eier av kjøretøyet.

Det ble gitt fire bruksforbud for manglende sikring av gods under kontrollen, alle bruksforbudene ble opphevet på stedet da godset ble sikret forskriftsmessig i løpet av kontrollen.

Det ble skrevet ut 16 kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

