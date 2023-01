Spesialtransport ble stoppet i kontroll og fikk ikke kjøre videre

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

På vei til Krossmoen ble en personbil med tilhenger stoppet, her hadde ikke fører satt i elektrisk kobling mellom bil og tilhenger. Dette medførte at det ikke var lys på tilhengeren, med nærmere kontroll så manglet det vognkort og to dekk var under minimum. Dette ga gebyr på 500 kroner for manglende vognkort og 2000 kroner i dekkgebyr samt bruksforbud til lys virket på tilhenger.

Ett vogntog hadde sikthindrende bord i frontruten og manglet en kjetting. Det ble gitt bruksforbud og 1500 kroner i gebyr.

Én personbil med tilhenger hadde flere tekniske feil med bilen og manglet vognkort på tilhenger. Dette ga 500 kroner i gebyr for manglende vognkort og bilen må vises Statens vegvesen for teknisk kontroll.

Ett vogntog manglet to kjettinger og bombrikke. Dette medførte 3000 kroner i kjettinggebyr og 8000 kroner i bombrikkegebyr.

To lastebiler hadde sprekk i frontruten, noe som medførte at de fikk teknisk mangel.

Én lastebil hadde to dekk under minimumsgrense og manglet bombrikke. Dermed ble det 4000 kroner i gebyr for dekk og 8000 kroner i gebyr for manglende bombrikke.

Én varebil hadde overlast og dårlig sikret last, denne måtte laste ned til lovlig vekt og sikre lasten etter krav før videre kjøring.

To lastebiler fikk bruksforbud på grunn av dårlig lastesikring

Én spesialtransport kjørte i feil tidsrom og hadde feil på lys, her ble det gitt bruksforbud og teknisk mangel på lys. Kjøring av spesialtransport er ikke lov etter fredag fra klokken 15.00 fram til klokken 24.00 og lørdag fra klokken 06.00 til søndag klokken 24.00)

Én lastebil hadde feil på merking av lengde, noe som medførte bruksforbud fram til dette var ordnet.

