Sovnet bak rattet og havnet på fortauet ved busstopp

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

31. oktober i fjor, omkring klokken 09.00, kjørte han bil i Skipsbyggergata på Buøy.

Ifølge siktelsen var han ikke tilstrekkelig aktsom og/eller sovnet under kjøring med den følge at han kjørte ut av veibanen hvor han traff fortauskanten.

«Bilen kantret og landet på siden på fortauet like ved et busstopp ved Buøy Skole. Kjøringen medførte betydelig fare for gående trafikanter», heter det i siktelsen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen, forklaringen fra et vitne og illustrasjonsmappe med bilder tatt på stedet.

Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 20-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Retten kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 7000 kroner. Han mistet også førerretten i seks måneder regnet fra den 31. oktober i fjor.

