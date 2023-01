Kvinne underslo penger fra boligsameie

Kvinnen i 70-årene kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

I perioden fra august 2020 til august 2021, da hun var kasserer i et boligsameie på Jæren, overførte hun 220.000 kroner fra boligsameiet til sin egen konto.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble underbygget av øvrige opplysninger og bevis i saken, inkludert opplysningene i anmeldelsen om hendelsesforløpet, boligsameiets bankkontoutskrifter fra 2020 og 2021 og kvinnens bankkontoutskrifter fra samme periode.

«Etter en samlet vurdering av siktedes betrodde stilling som kasserer i sameiet, underslagsperioden og det underslåtte beløpets størrelse, er retten ikke i tvil om at siktede har gjort seg skyldig i grovt underslag av 220.000 kroner med vilje», heter det i dommen.

Kvinnen underslo beløp på mellom 10.000 og 20.000 kroner 20 ganger i den aktuelle perioden. Retten kom til at det var et betydelig beløp det var snakk om.

Videre mente retten at det er tale om brudd på en særlig tillit som følger av siktedes verv som kasserer, hvor hun hadde særskilt ansvar for å føre sameiets utgifter og var den eneste med tilgang til sameiets bankkonto.

Retten kom til at hun i utgangspunktet skulle vært dømt til ubetinget fengsel i 120 dager.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på hennes uforbeholdne tilståelse og det at saken var blitt noe gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 75 dager.

[ Firma som har drevet med sjokolade ble slått konkurs ]