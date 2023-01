Kjørte rundt med 67,3 gram marihuana i bilen

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. august i fjor, omkring klokken 20.00, kjørte han bil på Mariero uten å ha gyldig førerkort. Da politiet stanset ham ble det også funnet 67,3 gram marihuana inklusivt fire lynlåsposer i en sekk i bilen.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig», heter det i dommen.

20-åringen forklarte at noe av marihuanaen var beregnet for egen bruk, mens resten tilhørte venner. Retten til grunn at oppbevaringen av marihuana medførte en viss spredningsfare.

«I formildende retning vises det til at siktede har tilstått forholdet. Tilståelsen har hatt liten betydning for etterforskningen, men har medført at saken kan iretteføres ved tilståelsesdom. Det vises også til at siktede med hjelp av foreldrene har prøvd å ta noen grep for å holde ham unna narkotika og straffbare handlinger. Siktede har blant annet kommet i arbeid og har delvis byttet vennekrets», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 24 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

