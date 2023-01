Barne- og ungdomsarbeider erkjenner straffskyld for voldtekter

Stavanger Aftenblad skriver at han erkjenner straffskyld i Sør-Rogaland tingrett for de fleste av tiltalepunktene, deriblant to voldtekter.

Den tiltalte mannen kom i kontakt med flere av barna på en ungdomsklubb, ifølge tiltalen.

Han står tiltalt for både fysiske overgrep og overgrep på nett, hvor han skal ha utgitt seg for å være ei jente. Han skal også ha fått barn til å sex med hverandre på ungdomsklubben. Det er hovedsakelig gutter som er fornærmet i saken.

I starten innrømmet mannen å ha begått overgrepene. 2. januar i år trakk han imidlertid store deler av tilståelsen. Blant annet erkjenner han ikke straffskyld for overgrep begått med en Snapchat-konto.

– Han har forklart seg om dette i nye avhør. Han sier at han tok på seg skylden for disse overgrepene for å beskytte en annen navngitt person, sier tiltaltes forsvarer, advokat Brynjar Meling.

Påtalemyndigheten endret ikke på tiltalen etter at mannen endret forklaring. Han nekter straffskyld på 21 punkter, skriver NRK.

(©NTB)