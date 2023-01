Utelivet: Krangling og slagsmål

En politipatrulje kom over et slagsmål utenfor et serveringssted i Sandnes sentrum klokken 23.20 lørdag kveld. To menn ble innbrakt til arrest, og en ble bortvist. Ingen personer ble skadet.

Klokken 00.19 fikk politiet melding om krangling mellom personer utenfor et utested i Bryne sentrum.

– En person ble bortvist fra sentrum, men klokken 01.00 ble mannen igjen påtruffet av politiet i samme sentrum. Han ble derfor anmeldt for å ikke etterkomme pålegg og satt i arrest, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

[ Båt på skjær – mistanke om promille ]