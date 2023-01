Skal ha truet politi med kniv etter å ha kjørt stjålen bil

26. juli fjor, omkring klokken 19.40, skal den 26 år gamle mannen ha kjørt en bil i Paradisveien i Stavanger. Ifølge tiltalen skal han kort tid forut for dette ha stjålet den aktuelle bilen og kjørt med denne til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter.

En blodprøve tatt av klokken 20.50 samme kveld skal ha vist en påvirkning tilvarende en promille på 1,2.

I forbindelse med at en politioverbetjent forsøkte å få kontroll på ham etter kjøringen skal han ha rettet en kniv mot ham og bedt ham om å trekke unna eller lignende. Videre skal han ha rettet kniven mot sin egen hals og at han skulle stikke seg selv dersom politioverbetjenten ikke forsvant. Han skal videre ha vekslet mellom å rette kniven mot politioverbetjenten og seg selv før han forlot stedet.

I det politiet kort tid senere forsøkte å få ham til å legge fra seg kniven skal han på nytt ha rettet kniven mot dem og bedt dem om å gå.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 21. mars i år. Da må han også svare for kjøring uten gyldig førerkort og tre tilfeller av bæring av kniv.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av tre kniver, sperrefrist for erverv av førerrett og samt 6000 kroner i erstatning til eieren av bilen han skal ha stjålet.

