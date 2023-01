Mann tatt for ruskjøring

48-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. februar i fjor, omkring klokken 12.25, kjørte han bil i Stavanger sentrum til tross for at han var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille over 0,5. Kjøringen fant også sted uten at 48-åringen hadde gyldig førerkort.

48-åringen forklarte at han hadde brukt amfetamin noen dager i forveien av kjøringen.

«Tiltalte er straffet for kjøring i beruset tilstand tidligere. Første gang i 2004, deretter i 2013 og sist i 2021. Første og tredje gang var med såkalt lavpromille. Det er usikkert om andre gang også var med lavpromille, og retten legger det til grunn. Selv om inneværende gang også er lavpromille, mener retten at gjentakelsen – særlig når siste pådømmelse skjedde kun fire måneder før kjøringen – klart tilsier at tiltalte må gis en ubetinget fengselsstraff», heter det i dommen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 35 dager og 4000 kroner i bot. I tillegg fikk 48-åringen sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.

