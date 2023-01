Mann ringte med skjult nummer og krenket besøksforbud

Den 42 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten la til grunn at han ved fire anledninger i februar i fjor ringte til sin tidligere kjæreste til tross for at han var gitt forbud mot å besøke henne og kontakte henne.

«Retten er heller ikke i tvil om at tiltalte har opptrådt med forsett ved å ha krenket forbudet han var ilagt om å ikke kontakte fornærmede. Han har også vært klar over at dette omhandlet også det å ikke ringe til fornærmede, noe som framgår uttrykkelig av selve besøksforbudet. At det derfor skjedde fra skjult nummer, underbygger dette. Han har også bekreftet i den siste samtalen at hans formål med å kontakte fornærmede, var å beklage seg og sin oppførsel, noe retten finner naturlig, men også at han var glad i henne. At han nå i retten synes å ha gått tilbake på dette og benekter alt, også at det var han som ringte og snakket, endrer ikke på dette, selv om det viser snarere at hans beklagelse og utsagn ikke kan ha framstått nevneverdige reelle – men mer som tomme ord», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til 60 dagers fengsel, der 45 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.