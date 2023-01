Satte seg bak rattet etter å ha vært i kontakt med to politibetjenter

12. januar i fjor, omkring klokken 13.50, traff den 28 år gamle mannen på politibetjenter. Han hadde tatt amfetamin dagen i forveien og framsto påvirket. Han fortalte politibetjentene at han ikke hadde bil parkert på stedet, noe som ikke var riktig. Like etterpå satt han seg inn i bilen sin og kjørte 20 til 30 meter før politiet klarte å stanse ham. Han ble tatt med til legevakten og blodprøven viste at han var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5. I bilen ble det også funnet en luftpistol med patroner og to skarpe patroner.

1. mars i fjor, omkring klokken 20.20, ble han på nytt stanset av politiet. En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,2.

I tillegg ble han dømt for tre tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort og for bæring av en plastpistol med gassmagasin på offentlig sted.

3. juni i fjor, omkring klokken 15.45, oppbevarte han også en teleskopbatong i førerdøren på en personbil. 28-åringen har forklart at han oppbevarte denne for å kunne forsvarer seg ved behov.

Straffen ble fengsel i 28 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 57.550 kroner, samt 1500 kroner i saksomkostninger.

Han mistet også førerretten i 15 måneder, regnet fra 12. januar i fjor og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]