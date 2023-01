Mann tatt med 2,21 i promille

Den 57 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. april i fjor, omkring klokken 20.46, kjørte han bil til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av klokken 21.51 samme dag viste en promille på 2,21.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen fra polititjenestemenn som observerte 57-åringen etter kjøringen samt analyseresultat av hans blodprøve.

Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 57-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han hadde kjørt tre kilometer da han ble stanset av politiet, og utover den svært høye promillen, er det ikke opplysninger i saken om andre straffskjerpende omstendigheter.

I formildende retning la retten vekt på 57-åringens uforbeholdne tilståelse.

«Retten finner etter dette at passende straff kan settes som foreslått av påtalemyndigheten til ubetinget fengsel i 24 dager. Retten kan ikke se at det er grunnlag i saken for å gjøre straffen betinget eller idømme samfunnsstraff», heter det i dommen. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 54.000 kroner, subsidiært fengsel i femten dager.

Han mistet også førerretten i to år regnet fra den 27. april i fjor. For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]