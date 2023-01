Pågrep bande etter tips fra publikum

I forrige uke fikk politiet melding om en rekke tilfeller av, eller forsøk på, innbrudd og tyveri i boliger i området Sandnes og Jæren. Etter tips fra publikum ble tre menn og to kvinner av utenlandsk opprinnelse pågrepet og fengslet lørdag.

– Politiet har i løpet av uken gjennomført en rekke etterforskningsskritt i disse sakene, og verdifull informasjon fra en årvåken innbygger bidro til at politiet raskt kunne spore opp de mistenkte. Dette er viktig for å unngå at de begår nye straffbare forhold, men ikke minst med tanke på innbyggernes trygghetsfølelse. Opplysninger i saken kan tyde på at de mistenkte hadde planlagt å reise ut av landet innen kort tid, sier påtaleansvarlig Christina Nessa i en pressemelding fra politiet.

Utelukker ikke flere forhold

To av de siktede mennene er i 20-årsalderen, mens en er i 30-årsalderen. Den ene siktede kvinnen er 19 år, mens den andre er i 40-årene. Alle de varetektsfengslende har polsk statsborgerskap, og er foreløpig fengslet i tre eller fire uker med alle restriksjoner.

Politiet har gjennomført flere ransakinger i forbindelse med pågripelsene.

– Vi har kommet godt i gang med etterforskningen, men trenger mer tid å få kartlagt i hvilket omfang den mobile vinningskriminaliteten har foregått. Det er ikke usannsynlig at vil bli opprettet flere saker. Fokus videre nå vil være nye avhør, samt gjennomgang av ulike beslag, forklarer politiadvokaten.

Politiet har så langt opprettet flere straffesaker, som knytter seg til innbruddene og tyveriene i forrige uke.

– Vi har gjort beslag vi mener er deler av tyvegodset. Vi ønsker foreløpig ikke å si noe om hva som er meldt stjålet eller hva vi har funnet, av hensyn til etterforskningen, sier Nessa.