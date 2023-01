Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 20 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

25. september i fjor, omkring klokken 00.50, kjørte han bil på E 39 i Mekjarvikveien i Randaberg. Her ble farten hans målt til 117 km/t i 70-sone.

«Tiltalte har erkjent at han kjørte for fort og har ikke hatt innsigelser til måleresultatet. Det er ikke grunn til å betvile måleresultatet, slik retten ser det. Høyeste lovlige hastighet på stedet var 70 km/t. Tiltalte har opplyst at han var kjent med det», heter det i dommen.

20-åringen hadde med seg en passasjer i bilen, men retten viste til at kjøringen fant sted på en rett kjørestrekning og at det ikke var noe særskilt skjerpende eller formildende ved kjøringen.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og 12.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 12 måneder regnet fra den 25. september i fjor. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

