Jobbet i transportfirma og skal ha valgt å svindle Nav

1. mars i år må en 43 år gammel mann fra Sola møte i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for trygdesvindel.

Bakgrunnen for det er at han i perioden fra 29. april til 17. mai 2020 og i perioden fra 16. november 2020 til 2. mai skal ha gitt uriktig informasjon på meldekortene han sendte til Nav.

I disse periodene jobbet han for et transportfirma og oppga at han hadde jobbet 398 timer, til tross for at han skal ha fått lønn for 610 timer hos firmaet.

Dette medførte at han skal ha fått utbetalt 87.438 kroner som han ikke hadde krav på.

Tiltalen lyder også på at han skal ha oppgitt uriktig opplysninger til offentlig myndighet.

