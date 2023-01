Har funnet midlertidige lokaler etter brannen

Det var like før klokken 04.00 natt til lørdag at politiet fikk melding om brannen i Markå barnehage på Klepp, like etter ble det meldt om ny brann i Lyngmarka barnehage også på Klepp.

Markå barnehage ble totalskadd i brannen, mens det ble mindre skader på Lyngsmarka barnehage. Dermed var det uklart hvor de 57 barna som går i barnehagen skulle gjøre av seg framover.

Midlertidige lokaler

Det ser nå ut til å gå i orden. Klepp kommune meldte lørdag kveld at kommunen og Markå barnehage har skrevet en intensjonsavtale om leie av Tu barnehage, inkludert deler av paviljongbygget som ligger like ved.

– Her er det plass til de tre avdelingene, med totalt 57 barn, som mistet barnehagen sin i brannen, opplyser Klepp kommune.

Natt til lørdag ble Markå barnehage totalskadd av brann. (Mari Wigdel)

Starter klargjøring mandag

Tu barnehage står tom i dag, er i teknisk god stand, og bygget er godkjent som barnehage. Kommunen starter utvask og klargjøring av lokaler og uteareal på Tu allerede mandag.

– Vi er glade for å kunne hjelpe Markå barnehage med dette så raskt, sånn at ungene kan komme tilbake til en barnehagehverdag før det går for lang tid, sier ordførar i Klepp, Sigmund Rolfsen.

Bygget har per i dag ikke møbler eller annet som kreves for å kunne åpne barnehagen, men i løpet av den kommende uka håper daglig leder i barnehagen, Jane Marie Grødeland, at mye kommer på plass.

– Vi mangler jo alt. Møbler, leker, kjøkkenutstyr. Men vi skal jobbe hardt for å få dette i orden så snart som mulig. Vi er takknemlige for at Klepp kommune fant en løsning saman med oss så raskt, sier Grødeland.

Både ordfører Sigmund Rolfsen og dagleg leder Jane Marie Grødeland uttrykker stor forståelse for at foreldrene nå står i en krevende situasjon den nærmeste tiden, fram til barnehagen kan åpne.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å åpne så raskt som mulig, understreker de.

Politiet: Etterforsker brannene

Politiet har opprettet etterforskning av brannene, og det arbeides nå med avhør av vitner og undersøkelser av innkomne tips.

Det vil også bli gjennomført full teknisk undersøkelser på åstedene når det er mulig å gå inn på stedet for kriminalteknisk, opplyser politiet.

– Det er for tidlig nå å gå i detaljer om hendelsesforløpet og mulig årsak, melder politiadvokat Per Terje Brundtland.

