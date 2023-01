Gikk opp på taket til politibil

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30. mai 2021, omkring klokken 01.00, gikk han opp på panseret på en av politiets cellebiler. Etter dette klatret han opp på taket på bilen. Dette medførte at bilen fikk bulker på panser og tak. Hendelsen fant sted på Skagenkaien i Stavanger og reparasjonskostnadene er anslått til å være 151.317 kroner.

Samme natt, omkring klokken 02.00, var han fortsatt på Skagenkaien til tross for at han en time tidligere var bortvist av politiet.

18. juni 2021 oppbevarte han 77,4 gram hasj, 1,9 gram ecstasy og en springkniv i en bolig i Stavanger.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdene. I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse, og ikke minst at saken var blitt gammel. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 45 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

