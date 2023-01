Ble tatt av politiet – visste ikke at kaken inneholdt hasj

Den 49 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Natt til søndag 16. oktober i fjor, omkring klokken 00.45, kjørte han bil i Stavanger og ble observert av en UP-patrulje. Da 49-åringen stanset på en bensinstasjon bestemte politiet seg for å foreta en kontroll for å avdekke eventuell ruskjøring. En hurtigtest ga utslag på cannabis og kokain.

En blodprøve som ble tatt av ham viste at han påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

49-åringen forklarte i retten at han hadde røkt noe hasj på en fest foregående natt/morgen og tatt noe kokain, men at han ikke følte seg beruset. Han har videre opplyst at han mener å ha fått i seg hasj ved spising av en kake inneholdende hasj på festen. Ifølge 49-åringen visste han ikke at kaken inneholdt hasj, før han undersøkte angående dette etter politiavhøret.

«Retten finner det bevist ut over rimelig tvil at tiltalte har opptrådt uaktsomt ved å kjøre bil så vidt kort tid etter at han visste at han hadde røykt hasj og tatt kokain. I tillegg var han så sterkt påvirket at rusvirkningen i seg selv medfører at det var uaktsomt å føre bil, selv om deler av rusvirkningen skulle komme fra en hasjkake slik tiltalte har forklart», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 18 dager og en bot på 57.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]