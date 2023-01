Kjørte av veien med 2,38 i promille

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

15. august kjørte han motorsykkel i Sandnes mens han var påvirket av alkohol og narkotiske tabletter. Ferden endte med at kjørte av veien. En blodprøve tatt to timer etter ulykken viste at han hadde en promille på 2,38. I tillegg var han påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende over 1,2 i promille.

13. oktober 2021 kjørte han på nytt motorsykkel i Sandnes mens han var påvirket av narkotiske tabletter.

Begge kjøreturene fant sted uten at 28-åringen hadde gyldig førerkort.

«Den svært høye påvirkningsgraden utgjør i seg selv en uakseptabel risiko for trafikksikkerheten. Risikoen forhøyes ved at det er tale om kombinasjonsrus og at siktede ikke hadde gyldig førerrett for denne typen kjøretøy. Kjøringen endte også med utforkjøring, men uten nevneverdige materielle skader eller personskader. Dette framstår imidlertid som et lykketreff. Siktede satte både seg selv og andre medtrafikanter i betydelig fare ved kjøringen», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 28-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel.

Dermed ble straffen 35 dagers fengsel og 10.000 kroner i bot.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]