Jobbet på spisested og svindlet Nav

Mannen i 30-årene erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

I forbindelse med koronapandemien i 2020 ble han permittert fra spisestedet hvor han jobbet. Dermed søkte han om dagpenger og fikk innvilget dette. I perioden fra 22. juni 2020 til 21. februar sendte han meldekort til Nav der han opplyste at han jobbet null timer ved spisestedet til tross for at han hadde jobbet 758,5 timer i den aktuelle perioden.

Dermed fikk han utbetalt 126.020 kroner som han ikke hadde krav på.

Mannen forklarte i retten at han fikk høre av kollegaer at han skulle fylle ut at han hadde arbeidet null timer hver periode. Slik han oppfattet det, skulle det skje en form for avregning mellom NAV og arbeidsgiverens hans. Han forklarte også at han ikke leste vedtaket der han ble innvilget dagpenger, og heller ikke informasjonsskrivet som fulgte vedtaket. Han forklarte også at når det gjaldt meldekortene, krysset han av for at han hadde lest og forstått uten at han faktisk hadde gjort det. Dette for å komme seg videre med utfyllingen og leveringen. Han krysset deretter nei på alle spørsmål på meldekortene, nærmest på automatikk.

De to meddommerne kom til at de ikke kunne utelukke mannens forklaring og at han skulle dømmes for uaktsomt trygdebedrageri.

Fagdommeren var sikker på mannen i det minste anså̊ det som overveiende sannsynlig at han fylte ut meldekortene feil, og at han gjorde dette for å skaffe seg en vinning han ikke hadde krav på.

«Forklaringen han ga i retten om hvor lite informert han var og hvor lite han forsto da han konsekvent krysset av for at han ikke hadde arbeidet, bar preg av å være konstruert. Den var svært lite troverdig», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 36 timer samfunnsstraff.

