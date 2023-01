Drev spisested og ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 47 år gammel kvinne fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 400.380 kroner som har sin bakgrunn i manglende forskuddstrekk og manglende innbetalt arbeidsgiveravgift. Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det aktuelle beløpet, erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Kvinnen har drevet et spisested på et kjøpesenter i Sandnes, samt et cateringfirma. Begge virksomhetene har blitt drevet som et enkeltpersonforetak.

«Det foreligger også konkurspresumsjon etter konkursloven § 62. Det er avholdt utleggsforretning den 26.10.22, uten noe til utlegg. Konkursbegjæringen er innsendt innen 3 måneders fristen», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til føIge var til stede.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 16. februar.

[ Hotell slått konkurs av ansatt som ikke fikk lønn og feriepenger ]