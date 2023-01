Mann ble tatt for ruskjøring

Den 33 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30. oktober 2021, omkring klokken 2015, kjørte han bil på Gausel til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av ham klokken 20.51 samme kveld viste en ruspåvirkning tilsvarende over 1,2 i promille.

13. april i fjor, omkring klokken 19.30, kjørte han bil på Auglend i Stavanger til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av ham klokken 20.12 samme kveld viste en ruspåvirkning tilsvarende over 1,2 i promille. Ved denne kjøringen hadde han heller ikke gyldig førerkort.

Retten mente at den siste kjøreturen var den mest alvorlige og tok utgangspunkt i denne i forbindelse med straffeutmålingen.

Retten kom til at det var skjerpende at han hadde hatt med seg en passasjer i bilen. Retten fant det også skjerpende at 33-åringen var så påvirket at andre i trafikken meldte fra til politiet, samt at kjøreturen fant sted over en viss strekning.

Straffen ble 40 dager ubetinget fengsel og 30.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i fire år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

